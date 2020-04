Coronavirus : à Lille, les métros s'arrêteront plus tôt

Ilévia continuer de s'adapter à la crise du coronavirus. Le réseau de transports en commun de la Mel (Métropole européenne de Lille) doit concilier l'impératif de continuité du service public pour permettre aux personnels soignants de rejoindre notamment leur lieu de travail et préservation de ses agents avec le respect des mesures barrières.

Des métro moins tardifs

A partir de ce samedi 4 avril, les deux lignes de métro s'arrêteront plus tôt, à 22h30, au lieu de 0h30 habituellement.

Les nouvelles fréquences du métro lillois. - Capture écran Ilévia

Des tramways et bus moins fréquents

Les deux lignes de tramway connaissent également de nouvelles modifications d'horaires et de fréquences. Les rames finiront leur service entre 21h35 et 21h55 selon les terminus et les jours de la semaine ou du week-end.