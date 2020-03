Coronavirus à Mont-de-Marsan : nouveaux horaires pour les bus de l'agglo

En raison de l'épidémie de Coronavirus, nouvelle modification d'horaires pour les bus de l'agglomération de Mont-de-Marsan. À compter de ce mercredi 1er avril, les lignes A, B, D, E et F du réseau TMA fonctionnent avec les horaires du samedi.

La ligne C et la navette du centre ville ne circulent plus.

Le transport à la demande et les services dédiés aux personnes à mobilité réduite ne se font plus que le mardi et le jeudi matin.

L'agence TMA est toujours fermée, mais reste joignable par téléphone aux horaires habituels, du lundi au jeudi : 05.58.45.04.26 et par mail : contact.bustma@transdev.com.

Toutes les informations nécessaires sont disponibles, au fur et à mesure de l’évolution de la situation via les affichages à bord, le site web bustma.com, l'application mobile gratuite "My Bus Mont-de-Marsan Tma" et via l’envoi de sms ou mail (sous réserve d’inscription au préalable à « Mon espace » sur le site web bustma.com).