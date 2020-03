Coronavirus : à Montbéliard le réseau de transports en commun Evolity s'adapte

Le réseau de transport en commun Evolity qui dessert le pays de Montbéliard modifie ses horaires et les conditions de transport pour s'adapter au risque lié au Covid-19. Seule l'agence de Montbéliard est désormais ouverte au public.

Les usagers des transports en commun du réseau Evolity du pays de Montbéliard doivent s'adapter. En raison du risque lié au Coronavirus, une seule agence est désormais ouverte au public : celle de Montbéliard. Les horaires sont également modifiés depuis le 16 mars.

Une seule agence ouverte

Seule l'agence commerciale Evolity de Montbéliard est désormais ouverte au public pour permettre un accueil optimum. Après avoir fermé, elle ouvre à nouveau à compter de ce mardi 17 Mars, du lundi au vendredi de 9h à 16h non-stop. L’agence d’Audincourt reste fermée.

Il n'est plus possible d'acheter ses billets à bord des bus, il faut donc utiliser les points relais encore ouverts ou pour les abonnés passer par le téléchargement.

La montée par l’avant du véhicule n’est plus autorisée et les clients sont invité à bien vouloir respecter entre eux et le conducteur une distance de 1 mètre minimum).

Les horaires modifiés

Voici les nouveaux horaires des lignes qui circulent à partir du mardi 17 Mars à 12h :

Les lignes régulières B, D et G ne circulent plus ! L’exploitation de toutes les lignes à destination des établissements scolaires est suspendue jusqu’à la réouverture des établissements scolaires.

Le réseau évolitY dessert les 72 communes de Pays de Montbéliard Agglomération soit prés de 142 000 habitants.