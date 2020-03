Coronavirus : à quoi faut-il s'attendre dans les transports dès ce mercredi dans le Nord-Pas-de-Calais ?

Alors que le gouvernement a mis en oeuvre un confinement très renforcé dès ce mardi midi pour réduire la possibilité de propagation du coronavirus, l'offre de trains, métros, bus ou tramways dans la région sera fortement réduite ce mercredi.

À la SNCF, 15% des TER ce mercredi

La SNCF qui avait déjà réduit drastiquement le nombre de trains sur les rails ce mardi va poursuivre la baisse du trafic comme demandée par les autorités. 15% des TER circuleront dans la région dès mercredi au lieu de 40% ce mardi.

Le trafic devrait rester identique pour maintenir un service pérenne durant toute la crise indique la SNCF. Les lignes interurbaines sont privilégiées même si la SNCF rappelle que seuls les déplacements nécessaires doivent s'effectuer.

Concernant les grandes lignes, le nombre de TGV sera, comme ce mardi, réduit de moitié par rapport au trafic normal. Seuls pourront entrer à bord, les voyageurs munis d'une attestation de déplacement.

Dans les transports à Lille, une offre similaire à ce mardi

Ilévia reste sur un schéma identique à ce mardi mais n'exclut pas de revoir son offre à la baisse en cas de mesures de confinement plus drastiques. Le groupe demande également aux habitants de la métropole de veiller à respecter les consignes sanitaires et de se limiter aux seuls déplacements nécessaires et autorisés.

Dans le métro, la ligne 1 circulera avec une fréquence ralentie avec une rame toutes les 2 minutes 30. Sur la ligne 2, il faudra compter une rame toutes les trois minutes. Ilévia prévoit également un tram toutes les 10 minutes sur le tronçon central (entre Gare Lille Flandres et Croisé Laroche) et toutes les 20 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing.

Les lignes de bus seront également fortement perturbées. Le détail des lignes maintenues, supprimées ou modifiées est à retrouver sur le site d'Ilévia.

À Valenciennes, des transports de 5h à 20h

Le service de transport est lui aussi maintenu mais Transvilles prévient que les fréquences seront fortement diminuées à partir de ce mercredi. Les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, S1 et S2 circuleront de 6h à 18h avec des cadences de 1h à 1h30.

Les deux lignes de tram circuleront de 5h à 19h avec une fréquence moyenne toutes les 30 minutes. La navette de centre-ville, quant à elle, sera opérationnelle de 7h30 à 19h, tous les jours de la semaine, à raison d'une navette toutes les 30 minutes.

Transvilles rappelle que tous les voyageurs devront présenter leur attestation de déplacement avant de voyager.