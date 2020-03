Coronavirus : Air France stocke certains de ses avions déprogrammés à l'aéroport de Vatry

Suite à l'interdiction des liaisons aériennes entre la France et plusieurs autres pays, certaines compagnies se voient dans l'obligation de maintenir leurs appareils au sol. Plusieurs aéroports français devraient devenir des lieux de stockage, comme celui de Vatry dans la Marne.

L'aéroport de Paris-Vatry, situé près de Châlons-en-Champagne (Marne) a accueilli ce samedi un Boeing 777 de la compagnie Air France. Atterrissage inhabituel, puisque la compagnie ne dessert pas cette plateforme d'ordinaire, expliqué par "la baisse du nombre de vols imposée par les restrictions liées au Coronavirus", détaille la compagnie française contactée par France Bleu Champagne-Ardenne.

"On cherche des endroits pour garer nos avions"

Le service presse de l'aéroport de Vatry confirme être "l'une des plateformes destinées à accueillir des avions déprogrammés" à cause du Covid-19. "Il y a des discussions en cours avec plusieurs compagnies, pour le moment on héberge principalement des appareils Air France", ajoute l'aéroport. "On cherche des endroits pour garer nos avions, pour désengorger notamment l'aéroport d'Orly ou de Roissy-Charles-de-Gaulle", affirme Air France. La compagnie précise qu'il s'agit d'appareils qui ne peuvent pas assurer leurs liaisons commerciales ou qui doivent être placés en maintenance dans les prochaines semaines.