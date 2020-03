Coronavirus : arrêt des vols commerciaux à l'aéroport de Clermont-Auvergne

"On s'adapte à la situation". En poste depuis le mois de juillet, Nicolas Pelerin, a vu les derniers avions se poser, et redécoller, ce lundi. Le directeur de l'aéroport Clermont-Auvergne doit se résoudre à cesser l'activité commerciale. Les dernières liaisons ont été opérées depuis Orly et Porto, mais c'est fini. Désormais, plus aucune rotation.

Suspension des vols commerciaux

"Il n'y avait de toute façon plus beaucoup de demande" ajoute Brice Hortefeux, le vice-président de la région, et président du syndicat mixte en charge de l'aéroport. "Le site est effectivement fermé à toute activité commerciale, mais il reste ouvert pour d'éventuels vols sanitaires" poursuit l'ancien ministre de l'Intérieur.

Les avions sont cocoonés à Clermont

Si Ryan Air a décidé de suspendre ses vols, la compagnie Hop reste va baser une partie de sa flotte à l'aéroport de Clermont-Auvergne. "Une trentaine environ" précise Joël Rondet, délégué syndical CGT au sein de l'entreprise. Les autres seront stationnés à Lyon, Lille et Morlaix.

"Il y a ensuite un protocole à suivre pour garder les avions en état" poursuit ce membre du Comité Social d'Entreprise. "On a voulu que le moins de personnel ne travaille ce lundi, une vingtaine seulement sur la base de Clermont, contre près de 400 habituellement".