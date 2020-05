Coronavirus au Pays Basque : les maires d'Hendaye et d'Irun demandent la réouverture du Pont de Béhobie

Les maires d'Hendaye , Kotte Ecenaro et d'Irun, José Antonio Santano demandent aux autorités de rouvrir le Pont de Béhobie fermé depuis un mois.

Kotte ECENARRO a remis jeudi soir une demande écrite au Préfet des Pyrénées-Atlantiques et dans le même temps, José Antonio SANTANO a transmis sa demande au Délégué du Gouvernement.

Des files d'attente sur le Pont Saint-Jacques

Passages contrôlés par les polices française et espagnole sur le Pont Saint-Jacques © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Le déconfinement depuis lundi avec la reprise des entreprises, écoles et commerces entraînent une augmentation du trafic de part et d'autre de la Bidassoa. La fermeture de la frontière pour cause d'épidémie de Coronavirus complique un peu plus chaque jour la traversée du Pont Saint-Jacques pour les personnes autorisées. Toute la circulation est déviée sur ce pont depuis la fermeture le 12 avril du Pont de Béhobie. Même si la frontière est fermée, l'ouverture des plages et le beau temps pourraient ce week-end augmenter le flux des voitures.