Coronavirus au Royaume-Uni : le flou entoure le port de Ouistreham

Le temps est de circonstance devant la zone d'embarquement pour l'Angleterre ce lundi à Ouistreham. Gris, triste. Vincente fait partie des quelques chauffeurs à monter dans le ferry. Il transporte des tomates en provenance des Îles Canaries et se demande s'il va rester bloqué de l'autre côté de la Manche.

John est lui bien plus heureux, il revient à la maison, en Écosse, avec son camion, bien content de prendre des vacances. "Je vais rester à la maison pendant deux semaines, c'est bien de rentrer en Écosse. Je reviendrai en France l'année prochaine, quand le Covid sera terminé."

D'autres chauffeurs font le choix de déposer leurs marchandises sans monter à bord. Toute cette situation rend triste Nathalie Benichon qui tient une cave tout près du port. Elle attendait de nombreux britanniques dans son magasin durant la fin du mois de décembre.

On avait des commandes d'anglais parce qu'il y a le Brexit au 31 décembre donc ils sont hyper inquiets. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir acheter en grosse quantité comme ils en avaient l'habitude. Ils avaient prévu de faire des allers-retours pour prendre le vin et repartir et là ils ne vont pas pouvoir. Tout s'est annulé au dernier moment.