Coronavirus : Bruno Le Maire annonce un nouveau soutien financier de 4 milliards d'euros à Air France

La Commission européenne a approuvé mardi un projet de l'État français d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros d'aide à Air France, pour recapitaliser la compagnie aérienne très éprouvée par la pandémie et l'effondrement du trafic passagers. La recapitalisation d'Air France prévoit "la conversion du prêt d'État de 3 milliards d'euros déjà accordé par la France en un instrument de capital hybride" ainsi qu'une "injection de capital par l'État" via une augmentation de capital "ouverte aux actionnaires existants et au marché", dans la limite d'un milliard d'euros, a indiqué la Commission européenne dans un communiqué.

"Nous avions fait un prêt de trois milliards d'euros à Air France, ce prêt, nous allons le transformer en participation de l'État dans l'entreprise. Ces trois milliards étaient une aide provisoire, ils vont devenir une aide définitive", a confirmé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur France Inter. "Deuxième soutien, nous allons monter au capital d'Air France, puisque l'État va participer à une augmentation du capital de la compagnie, et cette participation pourra aller jusqu'à un milliard d'euros", a-t-il ajouté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'État français sera autorisé à monter à "un peu moins de 30%" du capital d'Air France, contre 14,9% aujourd'hui a précisé le ministre de l'Économie. En contrepartie, Air France devra céder 18 créneaux de vols à d'autres compagnies sur l'aéroport parisien d'Orly, a-t-il annoncé, ajoutant avoir obtenu de Bruxelles que les compagnies qui font du "dumping" social et fiscal ne puissent pas en récupérer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



