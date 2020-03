Coronavirus : à quelle fréquence circulent les transports en commun en Seine-Maritime et dans l'Eure ?

Les transports en commun circulent au ralenti à Rouen, Evreux, Dieppe et au Havre à cause du coronavirus. Il y a deux raisons à cela : éviter la diffusion de l'épidémie et s'adapter face à la baisse de la fréquentation depuis la mise en place du confinement, mardi 17 mars 2020.

Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour ralentir la propagation du coronavirus en France : gestes barrière, distanciation sociale, confinement, etc.

Face à cela, les réseaux de transports en commun ont à leur tour décidé de s'adapter et de protéger leurs salariés. Le réseau Astuce à Rouen, LiA au Havre, Deep Mob à Dieppe et Transurbain à Evreux ont mis en place une désinfection régulière des véhicules et incitent au respect de la distance d’un mètre entre chaque voyageur et entre les voyageurs et les conducteurs. De plus, les passagers doivent désormais entrer uniquement par les portes du milieu ou arrières et la vente à bord est suspendue. A noter aussi que certaines agences sont fermées.

Baisse de la fréquentation

Avec le confinement et la fermeture des établissements scolaires notamment, les réseaux de transports en commun font face à une baisse de leur fréquentation. Mais ils ne sont pas pour autant fermés puisqu'il faut encore acheminer les travailleurs qui ne peuvent pas télétravailler, et notamment les soignants.

Transurbain, LiA, Astuce et Deep Mob ont donc diminué la fréquence de passage de leurs bus, métro ou tramway.

Transurbain à Evreux

Le réseau Transurbain à Evreux a pris de nouvelles mesures qui seront appliquées à partir du jeudi 26 mars.

Les lignes T1B, T4 et T9 seront suspendues jusqu'à nouvel ordre

seront suspendues jusqu'à nouvel ordre Sur les lignes T1, T2, T3 et T5 : un bus toutes les heures entre 6 et 20 heures

: un bus toutes les heures entre 6 et 20 heures Sur les lignes T6, T7, T8 et T10 : un bus toutes les 2 heures entre 7 et 19 heures

Les nouveaux horaires adaptés seront bientôt disponibles sur le site de Transurbain.

Enfin, "le personnel de santé qui rencontrerait des problèmes de déplacement liés à la réduction du plan de transport urbain est invité à contacter notre service de transport à la demande au 02 32 31 00 21 pour étudier des solutions."

LiA au Havre

Tramway (A et B) : circulation de 6h à 19h

Lignes A/B : 1 tram toutes les 12 minutes, en ville basse, entre les stations La Plage et Rond-Point

En ville haute : ligne A : 1 tram toutes les 24 minutes entre les stations Place Jenner et Hôpital Estuaire (entre 7 et 19 heures), ligne B : 1 tram toutes les 24 minutes entre les stations Place Jenner et Pré Fleuri (entre 7 et 19 heures)

Bus : circulation de 6 à 19 heures

Ligne 1 = toutes les 20 minutes

= toutes les 20 minutes Ligne C2 = toutes les 13 minutes

= toutes les 13 minutes Ligne 3 = toutes les 13 minutes

= toutes les 13 minutes Ligne 4 = toutes les 18 minutes

= toutes les 18 minutes Ligne 5 = toutes les 18 minutes

= toutes les 18 minutes Ligne 6 = toutes les 20 minutes

= toutes les 20 minutes Ligne 7 = toutes les 20 minutes

= toutes les 20 minutes Ligne 8 = toutes les 27 minutes

= toutes les 27 minutes Ligne 9 : toute les 27 minutes

: toute les 27 minutes Lignes 10 à 16 = circulation aux horaires « vacances scolaires » du lundi au vendredi

= circulation aux horaires « vacances scolaires » du lundi au vendredi Ligne 17 = toutes les 24 minutes

= toutes les 24 minutes Ligne 22 = toutes les 18 minutes

= toutes les 18 minutes Lignes 30 à 91 = aucun service

Autres services :

Funiculaire : service assuré normalement

: service assuré normalement MobiFil : seuls les trajets liés à un motif professionnel sont assurés

: seuls les trajets liés à un motif professionnel sont assurés FiLBus : service assuré normalement

: service assuré normalement LiA de nuit et FlexiLiA : services assurés normalement

Toutes les infos sur le site de LiA.

Réseau Astuce à Rouen

Métro : circulation de 5 heures à minuit à raison d’un passage toutes les 10 min sur chaque branche en journée et de 30 min en soirée

circulation de 5 heures à minuit à raison d’un passage toutes les 10 min sur chaque branche en journée et de 30 min en soirée TEOR T1, T2, T3 : circulation de 4 h 30 à minuit avec une fréquence de passage de 45 min sur chaque ligne en journée et de 60 min en soirée ; cette fréquence sera de 15 min de fréquence en journée et de 20 mim en soirée entre les stations Mont-Riboudet Kindarena et CHU

: circulation de 4 h 30 à minuit avec une fréquence de passage de 45 min sur chaque ligne en journée et de 60 min en soirée ; cette fréquence sera de 15 min de fréquence en journée et de 20 mim en soirée entre les stations Mont-Riboudet Kindarena et CHU T4 : circulation de 6 à 19 h 30 avec une fréquence de passage de 35 mn

: circulation de 6 à 19 h 30 avec une fréquence de passage de 35 mn FAST F1 et F3 , desservant des établissement de santé : circulation de 5 h 10 à minuit à raison d’un passage toutes les 30 min en journée et de 60 min en soirée

, desservant des établissement de santé : circulation de 5 h 10 à minuit à raison d’un passage toutes les 30 min en journée et de 60 min en soirée F2, F4 et F5 : circulation de 6 h 30 à 19 h 30 avec une fréquence de passage de 60 min sur les lignes F4 et F5 et une fréquence de passage de 30 min sur la ligne F2

: circulation de 6 h 30 à 19 h 30 avec une fréquence de passage de 60 min sur les lignes F4 et F5 et une fréquence de passage de 30 min sur la ligne F2 Lignes 5, 6, 8, 11, 20 : circulation de 6 h 30 à 19 h 30 avec une fréquence de 40 à 65 min selon les lignes

: circulation de 6 h 30 à 19 h 30 avec une fréquence de 40 à 65 min selon les lignes Ligne 26 : horaires de période jaune (vacances été)

: horaires de période jaune (vacances été) Ligne 27 : circulation avec une fréquence de passage de 2 heures, entre 7 et 20 heures

: circulation avec une fréquence de passage de 2 heures, entre 7 et 20 heures Ligne 30 : horaires de période mauve (samedi)

: horaires de période mauve (samedi) Ligne 32 : horaires de période jaune du lundi au samedi et horaires de période verte le dimanche

: horaires de période jaune du lundi au samedi et horaires de période verte le dimanche Lignes 39 et 43 : circulation avec 60 min de fréquence par dérogation aux modalités actuelles de fonctionnement le dimanche

: circulation avec 60 min de fréquence par dérogation aux modalités actuelles de fonctionnement le dimanche Ligne 42 : circulation avec une fréquence de passage de 2 heures, entre 6 h 30 et 19 h 30

: circulation avec une fréquence de passage de 2 heures, entre 6 h 30 et 19 h 30 Le service Filo’r continuera d’être assuré par des véhicules qui respectent le Décret (mesures de prévention, organisation intérieure par rapport au conducteur, désinfection)

continuera d’être assuré par des véhicules qui respectent le Décret (mesures de prévention, organisation intérieure par rapport au conducteur, désinfection) Le service handistuce assure uniquement les courses en taxis.

Sur le secteur elbeuvien :

les lignes D1 et D2 circuleront en horaires de période verte (dimanche et jours fériés) avec des départs supplémentaires matin et soir pour la ligne D1 et des horaires aménagés ainsi que la desserte de la ZI de l’Oison pour la ligne D2

circuleront en horaires de période verte (dimanche et jours fériés) avec des départs supplémentaires matin et soir pour la ligne D1 et des horaires aménagés ainsi que la desserte de la ZI de l’Oison pour la ligne D2 le service Allobus continuera d’être assuré par des véhicules qui respectent le Décret (mesures de prévention pour le conducteur et voyageurs et désinfection des véhicules)

Les lignes régulières 9, 13, 22, 29, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 88, Noctambus, les lignes A, B, C, E et F, les lignes de taxi collectif, les lignes à vocation scolaire y compris les lignes scolaires cars hangard et la navette fluviale sont suspendus.

Toutes les infos sur le site du réseau Astuce.

Deep Mob à Dieppe

Lignes 1, 2 et 3 : suspendues

DEEP MOB met en place une offre de transport adapté sur la base du tracé de la ligne 14. Cette ligne fonctionnera du lundi au samedi avec une fréquence d’un bus toutes les 40 minutes

L’offre de service de transport à la demande reste inchangée

Ligne 14 : circulation le dimanche avec les mêmes horaires que d’habitude

Toutes les infos sur le site Deep Mob.