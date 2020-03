Coronavirus : de nombreuses compagnies aériennes suspendent leurs vols vers l'Italie

Après Ryanair et de nombreuses compagnies aériennes, c'est au tour d'Air France d'annuler ses vols en direction de l'Italie jusqu'au 8 avril, à cause de l'épidémie de Coronavirus Covid-19. Le pays compte 168 nouveaux décès en 24 heures ce mardi soir, un record.

Alors que l'Italie dénombre ce mardi soir 168 nouveaux décès liés au Coronavirus Covid-19 en 24 heures, de nombreuses compagnies aériennes ont réduit ou supprimé leurs liaisons aériennes avec l'Italie.

La compagnie Air France a annoncé ce mardi suspendre tous ses vols vers l'Italie entre le 14 mars et le 3 avril inclus à cause de l'expansion de l'épidémie. D'ici au 14 mars, Air France maintiendra un vol par jour vers chacune de ses destinations italiennes afin de permettre aux clients qui le souhaitent "d'anticiper leur voyage", a précisé la compagnie dans un communiqué.

L'Espagne, premier pays à suspendre tous les vols avec l'Italie

British Airways a annulé tous ses vols de ce mardi. L'Espagne est le premier pays à suspendre toutes les liaisons aériennes avec la péninsule jusqu'au 25 mars. Tous les vols Ryanair en direction de l'Italie sont annulés jusqu'au 8 avril. Norwegian Air Shuttle va annuler 3.000 vols de mars à juin. La compagnie hongroise Wizz Air a annoncé la suspension de tous ses vols vers l'Italie et Israël.

La crise la plus grave depuis les attentats du 11 septembre pour le secteur

L'épidémie qui a démarré en Chine fin janvier provoque la crise la plus grave pour le secteur du transport aérien depuis les attentats du 11 septembre et la crise financière de 2008-2009. Cette dernière avait fait plonger le secteur dans le rouge avant un retour à la croissance en 2010. L'inquiétude est générale dans le secteur, d'autant que la saison d'été, habituellement faste pour le transport aérien, commencera début avril, déjà lestée par d'importantes pertes de trafic vers l'Asie, surtout la Chine, et maintenant l'Italie.

Moratoire pour éviter les "vols fantômes"

De nombreuses compagnies aériennes ont par ailleurs réclamé à la Commission européenne un "moratoire" pour déroger à une règle exigeant des transporteurs l'utilisation de 80% des créneaux aériens qui leur sont attribués pour les conserver la saison suivante et ainsi éviter d'avoir à assurer des "vols fantômes", sans passagers, pour ne pas les perdre.

La Commission a indiqué mardi qu'elle allait "présenter très rapidement" une législation en ce sens. "Les avions ne volent pas à vide, ils sont de moins en moins pleins du fait du coronavirus", a précisé mardi le secrétaire d'Etat français aux Transports Jean-Baptiste Djebbari dans un tweet, ajoutant que la France avait demandé la "suspension immédiate" du règlement sur les créneaux aéroportuaires "inadapté en cas de crise".