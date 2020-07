Coronavirus : de trois à huit mois de retard pour certains ouvrages du Grand Paris Express

La crise sanitaire a aussi beaucoup pesé sur le BTP. Les chantiers du Grand Paris Express ne font pas exception et certains ouvrage auront entre trois et huit mois de retard. Les lignes 16 et 17 du métro ne seront pas prêtes pour les JO en 2024.

Les chantiers du Grand Paris Express ont repris depuis plusieurs mois déjà, après six à huit semaines de suspension, mais certains plus rapidement que d'autres : "Nous regardons particulièrement les ouvrages de Champigny et de Pont de Sèvres, qui sont les plus en retard, où le rythme de croisi_re n'est pas encore atteint", explique Bernard Cathelain, de la société du Grand Paris. Pour le reste, il assure que le rythme est "redevenu celui d'avant Covid". "Il y a un peu plus de temps à la prise de poste mais on est pratiquement aux rendements qui étaient les rendement d'origine".

Se synchroniser avec les autres chantiers

Malgré tout, les ouvrages ne pourront pas être livrés dans les temps, des retards de trois à huit mois selon les sites, liés à la suspension, au ralentissement et à l'impact des chantiers qui sont en interaction avec ceux du Grand Paris. "C'est sûr que les conséquences peuvent être relativement importantes dans ces cas-là", explique Bernard Cathelain. "Tout doit être re-synchronisé pour retrouver un planning stabilisé".

Bernard Cathelain, de la société du Grand Paris. © Radio France - Soizic Bour

Il y aussi toutes les procédures qui étaient en cours avant le confinement, comme le déboisement par exemple : "si on manque le moment ou on obtient l'autorisation, on est obligés d'attendre la période propice et à ce moment-là on se prend une demie année en plus", souligne Bernard Cathelain.

Pas de lignes 16 et 17 du métro pour les JO

L'échéance de 2024 et des Jeux paraît "très difficile à tenir", explique Bernard Cathelain, même si les lignes du métro 16 et 17 étaient d'ores et déjà prévues pour 2025. "Nous sommes confiants en revanche sur le fait que la ligne 14 va être prolongée jusqu'à Pleyel pour l'échéance des Jeux", ajoute-t-il.

Des points d'eau ont été installés à l'entrée de la base vie et sur l'ensemble du chantier d'Arcueil-Cachan. © Radio France - Soizic Bour

Aujourd'hui chacun des 7 000 ouvriers est revenu travailler, mais ils doivent se soumettre à un protocole très strict. Des règles de distanciation sociales sur le chantier, le port du masque obligatoire, un sens de circulation mis en place dans la "base vie", où l'on trouve les parties communes, les tables à manger, les frigos, la cuisine. Dans les vestiaires, pas plus de deux personnes à la fois, et des points d'eau ont été installés à plusieurs endroits du chantier, ainsi qu'une signalétique des bonnes pratiques en temps de Covid.

Le protocole sanitaire dans la base vie du chantier d'Arcueil-Cachan. © Radio France - Soizic Bour

La crise n'a pas arrêté les recrutements : 300 sont attendus cette année. À noter que 1 000 entreprises sont engagées dans le projet et que son financement est sécurisé jusqu'en 2023. Enfin, 20 tunneliers seront en activité à la fin de l'année, avec un pic atteint en 2021.