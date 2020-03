Coronavirus : des bus à la demande dans l'agglomération toulousaine

Tisseo modifie son offre de transports en commun dès lundi 30 mars dans l'agglomération de Toulouse.

La majorité des lignes de bus dont l’ensemble des Linéo fonctionnera tous les jours avec une offre habituellement appliquée le samedi ou le dimanche.

Des bus "à la demande"

Pour les communes qui ne disposeraient momentanément pas de service Tisséo, un service exceptionnel à la demande, individuel et gratuit sera mis en place du lundi au samedi entre 6h et 20h. Ce service fonctionnera d’adresse à adresse sur réservation au 09 78 04 78 78 jusqu’à 19h00 au plus tard la veille du déplacement.

"Tisséo adapte l’offre de ses lignes métro/tram/bus en fonction de la fréquentation constatée sur son réseau, tout en permettant à chacun de respecter les gestes barrières préconisés pour garantir la sécurité de tous. L’objectif est de maintenir une couverture optimum de l’agglomération toulousaine tout en adaptant l’offre de transport au regard des conséquences du confinement décrété nationalement, et de la forte chute de fréquentation associée", explique Tisseo dans un communiqué.

Liste des communes concernées

Aigrefeuille, Pechabou, Auzielle, Labastidette, Pinsaguel, Ayguesvives, Lapeyrouse, Pins-Justaret, Baziège, Lauzerville, Pompertuzat, Beaupuy, Lavernose-Lacase, Roques, Castelmaurou, Le Fauga, Roquettes, Corronsac, Les Varennes, Rouffiac, Deyme, Mondouzil, Saint Clar de Rivière, Donneville, Montbrun-L., Saint Hilaire, Eaunes, Montgiscard, Saint-Geniès, Fourquevaux, Montlaur, Saubens, Labarthe-sur-Lèze, Montrabe, Villate, Labastide Beauvoir, Odars.

Pour rappel, les derniers départs journaliers pour les lignes de métro et tram sont assurés au plus tard à 22h00. Les lignes de bus scolaires sont suspendues.