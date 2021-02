Coronavirus : des contrôles renforcés à l'aéroport de Rennes

A l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques, c'est un comité d'accueil un peu particulier qui attendait ce vendredi 12 février, les 44 voyageurs du vol en provenance de Casablanca au Maroc. Depuis la fermeture des frontières, ce vol était le premier en provenance d'un pays hors Union européenne et à destination de Rennes. Les voyageurs ont dû se soumettre à un contrôle renforcé.

"La première étape sert à contrôler les papiers d'identité, l'attestation dérogatoire pour entrer sur le territoire et enfin le test PCR négatif", énumère Élise Dabouis, la directrice de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine.

Si les personnes refusent de se faire tester ou si leur test se révèle positif, un arrêté préfectoral sera pris - Élise Dabouis.

Pour subir ces contrôles, les voyageurs sont choisis au hasard pour subir un nouveau test. Il s'agit d'un test antigénique. A l'étage, au-dessus du hall des arrivées, un centre éphémère de dépistage de la Covid-19 accueille les passagers.

Élise Dabouis, directrice du cabinet du préfet de l'Ille-et-Vilaine expose le renforcement du dispositif. © Radio France - Lucie Amadieu

"Si les personnes refusent de se faire tester ou si leur test se révèle positif, il y a dans ces cas-là un arrêté préfectoral qui est pris. Nous leur demanderons donc de s'isoler pour éviter que l'épidémie ne se propage", précise Élise Dabouis.

Sur les 44 passagers de ce vol en provenance de Casablanca : sept femmes, douze hommes et une mineure ont repassé un test. Une demande qu'ils ont plutôt bien accueillie.

Un renforcement des contrôles bien accepté

Anne-Laure, 30 ans, est parti au Maroc pour voir son conjoint, elle rentre en France pour son travail : _"_Je trouve que c'est très utile et qu'on aurait dû mettre en place cela il y a un an parce qu'on a laissé le virus pénétrer et maintenant c'est beaucoup plus difficile de contrôler."

Jocelin était parti au Maroc pour son travail. Il s'interroge sur la logique du dispositif. "Les tests sont payants à l'étranger, j'ai dépensé 70 euros. Je me demande si on ne devrait pas être testé seulement à l'arrivée parce que _si on n'a pas confiance dans les tests faits à l'étranger ça évitera des dépenses inutiles._"

Repasser un test prend du temps, environ 30 minutes. Même s'il est pressé, Nader, 21 ans relativise. "J'étudie à Brest, j'ai réservé un train, je risque de le rater, mais on doit faire notre devoir."

Tous les passagers de ce vol étaient en règle : ils avaient tous un motif impérieux valable. Quant aux vingt personnes testées à nouveau à leur arrivée, aucune n'était positive à la Covid-19.