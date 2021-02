Coronavirus : des contrôles "pas systématiques mais quotidiens" à la frontière franco-allemande

Comme annoncé par le Premier ministre Jean Castex vendredi, la France multiplie les contrôles aux frontières pour lutter contre la circulation du coronavirus. C'est le cas entre la France et l'Allemagne. Des contrôles inopinés ont eu lieu toute la journée de lundi à différents endroits en Alsace. "Ces contrôles ne seront pas systématiques, mais quotidiens", précise Charlotte Priestman, directrice départementale de la police aux frontières. Pour éviter les bouchons pour les frontaliers, plusieurs files d'attente sont mises en place. Des contrôles auront également lieu dans les gares.

Un justificatif pour les frontaliers

Depuis dimanche, les déplacements vers la France en provenance d'un pays de l'espace européen sont davantage encadrés (Suisse comprise). Désormais, quelque soit leur mode de transport, tous les voyageurs en provenance de ces pays (âgés de 11 ans et plus) doivent disposer du résultat négatif d’un test PCR datant de moins de 72 heures. Les transporteurs routiers, les travailleurs frontaliers et les résidents des bassins de vie frontaliers dans un rayon de 30 km autour de leur domicile mais doivent fournir un justificatif. Ces documents sont à présenter aux autorités de contrôle à la frontière.