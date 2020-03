Coronavirus : des postes d’accueil dans le port et à l’aéroport d’Ajaccio dès mercredi

C’était l’une des mesures demandées par la Collectivité de Corse, dès demain (mercredi) des contrôles seront effectués à l’arrivée dans les ports et aéroports de la ville d'Ajaccio, classée "cluster" depuis dimanche. « Nous allons installer demain matin un poste d’accueil », a expliqué ce mardi le préfet de région Franck Robine. Dans le port et à l’aéroport d’Ajaccio, ces postes seront mis à disposition des passagers avec l’aide de la Croix-Rouge et de la protection civile. Il s’agira de leur rappeler les mesures barrières et si leur état l’exige de les placer en confinement. « Il n’y aura pas contrôles systématiques, ni de contrôle de fièvre car cette mesure est inefficace » a ajouté le préfet.

Aucun contrôle n’est prévu pour le moment à Bastia ni dans les autres ports et aéroports de l’île « car le virus n’y circule pas à cette heure », a rappelé le représentant de l’Etat.

Franck Robine qui a par ailleurs assuré que les liens avec l’Italie seraient maintenus.