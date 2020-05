Coronavirus : des tonnes de masques en attente de livraison depuis plusieurs jours à Vatry

Un conflit juridique entre un transporteur et une société française bloque la livraison de tonnes de masques à travers l'Europe. La marchandise, arrivée à l'aéroport de Vatry le 16 avril dernier, est sous séquestre en attendant le délibéré du tribunal de Châlons-en-Champagne ce mardi 5 mai.

Déchargement de cartons de masques et de gants à l'aéroport de Vatry, le 19 avril 2020

C'est une situation exceptionnelle à Vatry. 18 tonnes de matériels, dont des masques de protection, sont entreposées depuis le 16 avril dans un bâtiment de l'aéroport. La faute à un contentieux entre le transporteur et l'affréteur, une société française dont l'identité n'a pas été dévoilée.

Cette société avait passé une grosse commande de matériel en provenance de la Chine. Tout devait se trouver dans un seul et même avion à destination de Vatry. Mais le transporteur sur place a lui affrété un plus gros appareil que prévu. Il a finalement embarqué d'autres matériels, d'autres masques à bord de cet avion.

Une certaine indécence - Maître Michel Auguet, l'un des avocats du transporteur

L'affréteur ne l'accepte pas. La société française se dit lésée sur le prix du transport puisqu'il y avait d'autres marchandises à bord. Elle a donc obtenu le séquestre du matériel qui ne lui appartient pas, via une décision judiciaire, en attendant un éventuel remboursement : "On prend en otage les autorités judiciaires et les personnes qui attendent les masques pour un problème d'argent qui se réglera ultérieurement, déplore Maître Michel Auguet, l'avocat du transporteur. Il y a une certaine indécence à utiliser ce genre de procédé pour obtenir une remise financière alors qu'il y a une crise en ce moment."

L'avocat a donc demandé la semaine dernière, au nom de son client, la levée de ce séquestre. Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne rend son délibéré ce mardi 5 mai.