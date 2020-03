Coronavirus : des trains en moins et des transports en commun perturbés dans le Nord-Pas-de-Calais

Ilévia et Transvilles ont déjà annoncé des perturbations sur leur réseau urbain liées à l'épidémie de coronavirus. La SNCF prévient que deux trains sur dix ne circuleront pas ce lundi. Pour l'heure, aucune précision n'est donnée dans les Hauts-de-France mais la direction explique que des plans de circulation adaptés seront mis en place à partir de mercredi.

À Lille, les bus très fortement touchés

La fréquence du métro sera modifiée à partir de lundi avec une rame toutes les 2 minutes et 30 secondes pour la ligne 1 (jaune) et toutes les 3 minutes sur la ligne 2 (rouge). Le tramway circulera toutes les 7 minutes sur le tronc commun (entre la gare Lille Flandres et Croisé Laroche) et toutes les 14 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing.

Ilévia doit faire face à plusieurs agents absents pour garder notamment leurs enfants. Pour assurer la pérennité du service, la direction explique qu'elle doit adapter son offre et ses horaires. La fréquence des bus sera fortement diminuée avec un passage en moyenne toutes les demi-heures et certaines lignes ne circuleront pas du tout. Le détail est à retrouver en cliquant ici.

À Valenciennes, plus de ventes de tickets dans les bus

Transvilles doit également réduire son offre. À partir de lundi, le service passera en mode "horaires de vacances scolaires" mais le groupe prévient que la situation est susceptible de changer dans les jours suivants.

Pour limiter tout risque de propagation du coronavirus et pour éviter tout échange de monnaie, la vente des titres de transport à l'intérieur des bus est suspendue dès ce samedi. Les clients sont invités à les acheter en amont dans les distributeurs automatiques. L'entrée et la sortie des bus se font également par l'arrière pour limiter au plus possible le contact avec les équipes de conduite.

À Lille, Ilévia conseille également d'acheter son ticket à l'extérieur des bus. L'entrée et la sortie se feront par toutes les portières (avant et arrière). Les agences commerciales situées place des Buisses à Lille, Hôtel de ville à Villeneuve-d'Ascq et Eurotéléport à Roubaix seront fermées à partir de lundi.