Coronavirus : douze points de passage vers l'Espagne ferment dans les Pyrénées-Atlantiques

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric Spitz a pris la décision, en concertation avec les autorités espagnoles et maires des communes concernées, de restreindre fortement la circulation vers l'Espagne dès ce samedi soir, 20 heures. Six passages vers l'Espagne restent ouverts.

Douze points de passage des Pyrénées-Atlantiques vers l'Espagne ferment dès 20 heures ce samedi soir et jusqu'à nouvel ordre. La Préfecture du 64 l'a décidé en concertation avec les autorités espagnoles et les maires des communes concernées afin de limiter au maximum les déplacements transfrontaliers et de recentrer les missions des forces de police et de gendarmerie sur la gestion de la crise du coronavirus.

Seront fermés, en Béarn, les passages par la Pierre-Saint-Martin à Arette, le col du Somport à Urdos et le col du Pourtalet à Laruns.

Au Pays basque les points de passage Hendaye-Béhobie, Hendaye pont de marchandises, le col de Lizarrieta, le col de Lizunaga, les Aldudes, le port de Larrau, le col d'Ispeguy, le col d'Ibardin et la route de Sarre seront également fermés à la circulation.

Six passages restent ouverts, certains professionnels autorisés à circuler

Les piétons et voitures pourront néanmoins se rendre en Espagne par l'A63 en passant par le péage de Biriatou, le Pont St-Jacques et la gare d'Hendaye, Dancharia ou Arnéguy.

Pour passer la frontière depuis le Béarn il faudra désormais prendre le tunnel du Somport.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques précise que les forces de sécurité, services d'urgence, départementaux, d'incendie et de secours ainsi que les professionnels de santé, des voiries ou des services publics indispensables ne sont pas concernés par ces restrictions de circulation.