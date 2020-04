Coronavirus : du gel hydroalcoolique dans tous les tramways de Nantes

La Semitan qui exploite le réseau des transports en commun de Nantes métropole a annoncé jeudi un renforcement des mesures de précaution pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Dès le lundi 6 avril, du gel hydro-alcoolique sera à disposition des usagers des trois lignes de tramway, à raison de 3 ou 4 distributeurs par rame, ils seront réapprovisionnés chaque soir.

Des distributeurs de gel hydroalcoolique à bord des rames de tramway - Semitan

Des places assises condamnées

Des messages audio vont également être diffusés à intervalles réguliers à bord des rames, ils ont pour but de rappeler aux voyageurs qu'ils doivent respecter une certaine distance entre eux. Et pour éviter que deux usagers voyagent côte à côte, des affiches seront apposées en quinconce sur les sièges pour neutraliser des places assises.

Des places assises neutralisées dans les rames du tramway de Nantes - Semitan

Ces mesures s'ajoutent à celles déjà en mesure sur le réseau de la TAN, dans les bus et les tramways, la montée par les portes avant n'est plus autorisée et deux désinfections quotidiennes ont lieu dans tous les véhicules et toutes les rames.