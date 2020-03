Coronavirus en Bretagne : quelles perturbations et modifications dans les transports ?

A compter de ce lundi 16 mars, de nombreuses lignes de bus et de trains vont être perturbés en raison de la lutte contre la propagation du COVID-19. Pas de montée à l'avant ni de ventes de billets à bord des bus sur le réseau STAR à Rennes et sur le réseau MAT à Saint-Malo.

Avec la propagation du Coronavirus, la SNCF limite la circulation de ses trains en Bretagne à compter de ce lundi 16 mars.

Pour ce lundi, le trafic reste normal sur les axes suivants : Rennes - St Brieuc - Brest / Rennes - La Brohinières - St Brieuc / Quimper - Brest / Guingamp - Carhaix / Guingamp - Paimpol / Rennes - Caen.

Toutes les autres lignes TER au départ de Rennes sont impactées ainsi que l'axe Dinan - Lamballe - St Brieuc. Pour les TGV Rennes - Lille Europe : trois trains circulent sur la journée, deux trains circulent sur l'axe Rennes - Lyon.

Pas de vente à bord, pas de montée à l'avant

Les réseaux STAR à Rennes et MAT à Saint-Malo prennent des nouvelles mesures à bord de leurs bus : les billets ne seront plus vendus à bord, la montée se fera par la porte du milieu et non plus par l'avant.

Concernant les horaires, le réseau STAR adopte une offre proche de celle des vacances scolaires, les horaires sont à retrouver ici.

Les lignes 40, 44, 200 à 244, Ts1 à Ts94 et les lignes 150 à 173 express ne circuleront pas. La ligne 74 circulera selon les horaires de vacances scolaires et toutes les autres lignes de bus circuleront normalement.

Le métro circulera normalement.

Sur le réseau MAT, les services scolaires seront maintenus pour permettre le transport des enfants des personnels de santé, à l’exception des services 202 et 203. Vendredi 13 mars à 20 heures, le réseau MAT annonçait une circulation normale sur l'ensemble des lignes ce lundi 16 mars.

A Saint-Brieuc, les bus circuleront comme pendant les vacances scolaires

Sur le réseau TUB à Saint-Brieuc, les tickets ne seront plus vendus à bord, les bus seront nettoyés plus fréquemment et leurs barres seront désinfectées plusieurs fois jour. La circulation sera assurée comme en période de vacances scolaires ce lundi 16 mars.

Dans le Morbihan, le réseau Kicéo à Vannes a suspendu les transports scolaires, toutes les infos sur le trafic sont à retrouver ici.