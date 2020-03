Coronavirus en Corse : les transports impactés

Les compagnies corses, comme ailleurs, enregistrent des baisses spectaculaires. C'est évidemment, en raison de ses liens avec l'Italie, la Corsica Ferries qui souffre le plus en ce moment. Pierre Mattei, son président, le reconnaît tous les indicateurs sont au rouge, alors que Jean-Guy Talamoni demande l'interruption des relations avec le pays voisin. Le trafic de passagers, comme celui du fret est en baisse sensible et pire encore les réservations s'effondrent. Pour autant la compagnie n'envisage pas pour l’heure de mesures de chômage partiel.

C'est évidemment, en raison de ses liens avec l'Italie, la Corsica Ferries qui souffre le plus en ce moment

Ralentissement des réservations

La situation serait plus nuancée à la Corsica Linea selon Pasquine Albertini, responsable de la communication : « Pour des voyages à court terme, c’est à dire vraiment dans le courant du mois, on n’a pas vraiment d’impact réel ressenti. En revanche _la tendance est un peu plus à la baisse pour les voyages au printemps_, sur la période d’avril à juin, on constate un ralentissement des réservations. Un ralentissement qui vaut aussi pour les réservations estivales. »



Le pire est à venir

Dans l'aérien, Air Corsica ne donne pas de chiffres pour le moment, mais admet une tendance négative, même si pour l'instant, la situation n'est pas catastrophique selon Luc Bereni, son président : « Pour l’instant le programme de vol s’effectue normalement, avec des coefficients de remplissage qui sont loin de battre des records, mais nous sommes au mois de mars, les vacances d’hiver sont terminées, ce n’est pas un mois qui généralement engendre des trafics très élevés… Mais oui un ralentissement se fait déjà sentir bien que nous craignons que le pire soit hélas devant nous ! »

Le pire est à venir selon Luc Bereni, le président d'Air Corsica

Au-delà des compagnies de transports, c’est la saison touristique de façon générale qui pourrait être fortement compromise et tout un secteur fragilisé.