Coronavirus en Dordogne : Péribus suspend plusieurs de ses lignes à partir de lundi

Si vous prenez encore le bus en cette période de confinement, il va falloir faire attention à partir de lundi. Le service Péribus adapte son offre "afin d'accompagner les mesures de restriction des déplacements". Les horaires des lignes vont changer et certaines vont même être suspendues le temps de cette crise.

Plusieurs lignes suspendues

Les lignes de bus e1 à e7 et de R1 à R11 ne circuleront plus.

Quant aux bus A, B, C, D, N et les K (de k1 à k4) leurs horaires vont être modifiés. Concrètement pour les lignes A, B, C et D, deux passages tôt le matin et tard le soir sont supprimés. Le même principe s'applique aussi pour les lignes K avec quelques trajets suspendus également en cours de journée.

La société Périmouv' met en place un service de substitution uniquement pour les lignes e. Ceux qui auraient besoin de se déplacer doivent appeler 24h à l'avance le 05 53 08 76 00 (du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 16h). L’horaire souhaité doit correspondre à ceux proposés habituellement. Périmouv' précise que l'attestation de déplacement reste obligatoire.