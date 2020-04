Coronavirus en Dordogne : une mairie ouvre sa douche aux routiers sur la RN-21 entre Périgueux et Limoges

Il suffit de sonner à la porte de la mairie de La Coquille pendant les heures d'ouverture, le matin. Depuis le mardi 14 avril, les secrétaires de la mairie ont pour consigne d'ouvrir la douche aux routiers de passage.

C'est la maire de la Coquille, Michèle Faure, qui a décidé de mettre cette douche et les toilettes à la disposition des chauffeurs qui passent entre Périgueux et Limoges "comme on est vraiment au bord de la sur la Nationale-21 à La Coquille, et on peut accéder à cette douche et à ces WC de l'extérieur, sans rentrer dans la mairie. sans contact avec nos secrétaires. Si nous voulons de la nourriture, il faut que les camions puissent rouler et que les routiers aient des points d'eau. Il faut le faire pour eux, comme ils transportent la nourriture pour nous."

Michèle Faure, maire de La Coquille Copier

Aucun routier ne s'est présenté pendant les trois premiers jours, mais la mairie de La Coquille les attend chaque matin de 9h à 12h. Le stationnement des semi-remorques est d'ordinaire interdit à proximité de la mairie de La Coquille, mais il est bien sûr permis pour les routiers qui feront leur toilette. Ils peuvent signaler leur arrivée en téléphonant au 05.53.52.80.56.