Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : les bus de la région sont temporairement gratuits

A partir de ce lundi 16 mars, les bus de la région Nouvelle-Aquitaine sont gratuits. Ils sont maintenus pour "organiser les services pour les personnes qui ont besoin de se déplacer" mais désormais vous n'avez plus besoin de ticket pour monter à bord. Cette gratuité temporaire est mise en place pour "éviter les contacts le plus possible entre le conducteur et les usagers".

Les passagers sont invités à monter dans les bus par la porte arrière et à laisser entre eux plusieurs sièges pour garder une distance d'au moins un mètre.

Les bus de la région sont nettoyés encore plus régulièrement que d'habitude