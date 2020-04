Coronavirus et confinement : des conducteurs du réseau Tango à Nîmes alertent sur un relâchement

La tentation est grande en ce week-end de Pâques d'aller se balader dehors avec ce beau soleil et des températures parfois dignes d’un mois de juin. Pourtant on ne le répétera jamais assez : restez chez vous. Le message et l'obligation de confinement ont du mal à passer dans l’agglomération de Nîmes. Les conducteurs réseau de bus Tango l’ont constaté. Il y a une hausse inquiétante du nombre de passager ces derniers jours.

"Il y a ceux qui vont faire leur course, ceux qui vont à l'hôpital et puis il y a en a on dirait qu'ils partent en balade. Il y a aujourd'hui un nombre beaucoup plus important d'usagers dans nos bus" analyse Nasser Mohamedi. Le secrétaire du CSE Transdev Nîmes Mobilité pense pouvoir expliquer ce relâchement : "le beau temps joue forcément mais il y aussi tous ces discours sur un possible déconfinement à venir."

"Respecter la distanciation sociale va devenir compliqué dans un bus de douze mètres de long"

Un appel au civisme

Les conducteurs du réseau Tango s'inquiètent face à l'augmentation du nombre de passagers dans les bus de l'agglomération. "L'alerte n'est pas seulement là pour nous protéger. C'est aussi dans l'intérêt de tous de rester à la maison le plus possible" ajoute Nasser Mohamedi.

Sur les 250 conducteurs du réseau Tango de l’agglomération nîmoise, trois ont été testés positifs au coronavirus dont un ces derniers jours.