Coronavirus et confinement : la SNCF réduit son offre de transport le week-end en Nouvelle-Aquitaine

Le plan de transport ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine, déjà réduit en semaine pour cause de confinement, l'est encore plus le week-end. La SNCF détaille ce vendredi soir les liaisons qui restent assurées à partir du samedi 4 avril.