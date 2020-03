Coronavirus et confinement : le trafic SNCF très réduit en Nouvelle-Aquitaine à compter de ce lundi

A partir de ce lundi 30 mars, la SNCF réduit encore la voilure sur ses lignes TGV Intercités et TER en Nouvelle Aquitaine. Circulation extrêmement réduite désormais pour être en conformité avec les mesures de confinement exigées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, explique la SNCF. Ce "plan de transport pandémie", permettra de continuer à assurer les déplacements essentiels des voyageurs ayant des raisons légitimes de se déplacer.

Par ailleurs, la SNCF a rendu gratuits les trajets avec TGV Inoui et Intercités, pour les soignants partis renforcer les hôpitaux et cliniques dans le Grand Est pendant la crise sanitaire. Et sur proposition de la Région Nouvelle-Aquitaine, les TER sont également gratuits pour les personnels soignants (médecins, infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, pharmaciens et employés de structures médico-sociales) sur présentation du justificatif professionnel et de l’autorisation dérogatoire liée à leur mission. Vous pourrez retrouver tous les horaires des trains

Les prévisions de trafic en Nouvelle Aquitaine :