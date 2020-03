Coronavirus : il faudra patienter pour récupérer son permis de conduire dans l'Allier

C'est aussi une des conséquences du Coronavirus. Dans l'Allier, certains vont devoir attendre un peu plus longtemps avant de récupérer leur permis de conduire si celui-ci avait été suspendu. "La tenue des commissions médicales est suspendue. Les médecins de ville sont en effet mis à contribution par le déclenchement du stade 3 en vue de lutter contre l’épidémie du covid-19" précise la Préfecture. "Par ailleurs, l’activité des centres d’expertise et de ressources des titres (CERT) étant fortement réduite, la demande de restitution du permis de conduire ne pourra pas être instruite : le dossier dans le systême national des permis de conduire (SNPC) restera à l'état suspendu. En conséquence, la suspension du permis de conduire est prolongée jusqu’à la fin des mesures de restrictions de déplacement et de la reprise normale des activités". En clair, il va falloir patienter si votre permis a été suspendu, et qu'il vous fallait passer devant la dite commission.

Le titre reste valide pour ceux qui sont soumis à une visite médicale

En revanche, pour celles et ceux qui sont soumis à une visite médicale tous les cinq ans comme les taxis ou les chauffeurs routiers, L'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit la suspension des délais imposés par l'administration jusqu’à la fin du mois suivant la période d’état d'urgence sanitaire. Le titre, même expiré, reste valide.

Enfin, l'usager qui avait subi une précédente visite médicale (hors cas de suspension suite à infraction) et dont l'aptitude médicale arrive à échéance dans la période allant du 12 mars jusqu’à un mois après la date de cessation de l’état d'urgence sanitaire, verra la validité de son permis actuel prolongée de 2 mois.