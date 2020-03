Coronavirus : Il y aura davantage de tramways et de bus à partir de ce lundi 30 mars à Nantes

À partir de ce lundi 30 mars la Semitan augmente la fréquence des trams et des bus dans l'agglomération nantaise. Il y aura notamment plus de passages aux heures de pointe. Le but c'est d'aider ceux qui continuent à travailler durant la crise sanitaire du coronavirus.

Pour accompagner ceux qui continuent de travailler pendant cette période de confinement lié au covid-19, la Semitan va faire circuler plus de tramways et de bus dans l'agglomération nantaise. Dès ce lundi 30 mars il y aura davantage de transports en commun aux heures de pointe.

Jusqu'à présent les trams et les bus circulent en jours blanc, (donc comme les dimanches) mais la Semitan a décidé de renforcer son offre. Sur les lignes 1, 2, 3, et 4 les premiers départs se feront à 5h30 contre 6h00. Il y aura plus de fréquences de 5h30 à 9h00 puis de 16h00 à 20h00. Les lignes 5, C1, C2, C3 et C6 sont aussi renforcées avec des passages toutes les 20 minutes le matin (7h00-9h00) et le soir (16h00-18h30). Le reste de la journée c'est toutes les 25 minutes.

Un service sur mesure pour ceux qui luttent contre le Covid-19

Pour les personnels de santé un service de transport est mis en place depuis mercredi 25 mars. Les réservations ne se faisaient que par téléphone mais désormais c'est aussi possible sur internet, via un formulaire.