Coronavirus : intensification des contrôles dès ce vendredi dans les gares, les aéroports et aux péages

Alors que 19 départements sont désormais concernés par les mesures de confinement partiel qui s'appliqueront à partir de ce vendredi minuit dans la Nièvre, le Rhône et l'Aube, les contrôles vont "s'intensifier dès ce jour" dans les "gares, aéroports et péages routiers" "pour éviter le flux de personnes, tout en poursuivant les contrôles de respect des gestes barrières (port du masque, distanciation physique et regroupement de 6 personnes max)", prévient Matignon.

Ces mesures, annoncées par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'une réunion avec le Premier ministre Jean Castex, interviennent alors que la situation est "critique avec l'entrée en action de la troisième vague et la prédominance du variant britannique". "Une course contre la montre est engagée", a souligné Matignon dans un communiqué, à l'issue d'un échange avec les préfets et et les directeurs des ARS des 19 départements faisant l’objet de mesures renforcées.

Dans ces territoires, les déplacements à plus de 10 km du domicile sans dérogation sont interdits, idem pour les voyages interrégionaux sans motif impérieux, des commerces sont fermés et les demi-classes imposées en lycée. "Ces semaines qui viennent seront difficiles, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure et il n'y a à mes yeux aucun tabou", a averti le président de la République Emmanuel Macron, tard jeudi soir après un Conseil européen en visioconférence.

Par ailleurs, la SNCF a annoncé jeudi qu'elle réduirait la cadence sur les TGV à partir de lundi 29 mars, les restrictions sanitaires dans une partie du pays ayant encore fait chuter la fréquentation.

