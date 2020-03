Coronavirus : Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse métropole, annonce la gratuité des transports en commun

En ce troisième jour de confinement du pays pour endiguer l'épidémie de coronavirus, le président de la métropole toulousaine annonce la gratuité des transports en commun pour la métropole à France Bleu Occitanie.

Gratuité à partir de ce vendredi

Les présidents de Toulouse métropole, du Sicoval et du Muretain agglo sont tombés d'accord : les transports Tisséo seront gratuits à partir de demain, 20 mars et jusqu'à la fin de la période de confinement au moins. "On a pensé que les personnes qui continuent à emprunter les transports en commun, elles ne sont pas très nombreuses, le trafic a diminué de 90%, elles le font parce que c'est véritablement utile et incontournable."

On a pensé que les personnes qui continuent à emprunter les transports en commun, le font parce que c'est véritablement utile et incontournable. Jean-Luc Moudenc

Depuis mardi et le confinement du pays, la fréquentation des transports en commun toulousain a diminué de quasiment 90% dit Jean-Luc Moudenc qui s'est refusé à chiffrer l'impact : "la priorité c'est pas les finances c'est de protéger les Toulousains, donc on verra le chiffrage plus tard". Le président de Toulouse métropole précise aussi que les horaires pourraient encore évoluer en fonction du trafic.

Une suggestion de l'opposition

Hier, Antoine Maurice a suggéré l'idée au maire via un communiqué de presse. Le candidat à la mairie de Toulouse, arrivé juste derrière Jean-Luc Moudenc au premier tour des élections municipales, a proposé cette gratuité des déplacements en transports en commun "pour les personnes qui doivent se déplacer pour travailler", ainsi que la mise en place d'un service de transports à la demande "pour les agents des services publics mobilisés, les personnels soignants".

Jean-Luc Moudenc précise que cette question de la gratuité des transports était sur la table des intercommunalités depuis le début de la semaine. Le maire Toulouse qui prévoit un temps de réunion avec les chefs de file des groupes d'opposition du conseil municipal pour les informer sur la situation dans les prochains jours.