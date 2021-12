Coronavirus : l'annulation de certains TER concerne aussi la Creuse

Le coronavirus n'épargne pas la SNCF. Entre les salariés malades et les cas contacts, l'entreprise doit adapter son offre de trains régionaux. La Nouvelle Aquitaine et la Creuse sont également touchées jusque début janvier.

Il faudra s'attendre à quelques perturbations sur le réseau TER creusois. Entre les salariés malades du covid-19 et ceux cas contacts, la SNCF se voit dans l'obligation d'adapter son offre de trains régionaux. La Nouvelle Aquitaine et la Creuse sont touchées depuis le début de la semaine et jusqu'au 2 janvier minimum.

5 à 10% des TER supprimés

"Nous privilégions les trajets domicile-travail", assure la SNCF qui explique supprimer quelques TER creusois en journée. Au total, seuls 5 à 10% des trains régionaux devraient être supprimés, assure la compagnie ferroviaire, qui précise que : "l'effort est réparti sur l'ensemble de la région".

Pour plus de précisions, la SNCF invite ses clients à consulter les informations en gare ou bien sur son site internet.