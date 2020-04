Coronavirus : l'état apportera 7 milliards d’euros pour sauver Air France

La compagnie aérienne Air France va recevoir des prêts totalisant 7 milliards d'euros. C'est ce qu'a annoncé sur TF1 Bruno Le Maire. Ces prêts se décomposeront en 4 milliards de prêts bancaires garantis par l'Etat et 3 milliards de prêt direct de l'Etat. Il s'agit d'un "historique". Pour l'instant, selon le ministre de l'Economie, une nationalisation n'est pas à l'ordre du jour.

Devant les sénateurs mercredi soir, Ben Smith, le directeur général d’Air France-KLM avait expliqué qu'il fallait un soutien "indispensable" des Etats français et néerlandais pour permettre au groupe Air France-KLM de se relever de la crise.

Seulement moins de 5 % de l’activité est maintenue depuis le début de la pandémie. Le groupe aérien se concentre principalement sur les opérations d’urgence (notamment l’organisation du pont aérien avec la Chine). Pour lui, un soutien des états français et néerlandais était "indispensable" pour permettre au groupe Air France-KLM de se relever de la crise.

Quelles mesures sanitaires à bord des avions ?

Si les vols ne vont pas reprendre tout de suite après le déconfinement le 11 mai, on parle d'une reprise lente et progressive, d'abord en France puis en Europe, des questions se posent aussi sur mesures qu'il faudra adopter pour renforcer la sécurité sanitaire, des les aéroports et les avions.

Les sénateurs de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable qui auditionnaient mercredi soir les dirigeants d'Air France-KLM souhaitent que plusieurs mesures soient inscrites dans un volet "Transport aérien" du plan de déconfinement du Gouvernement et pourraient perdurer dans l’attente d’un vaccin. Ils s'agit notamment d'installer des caméras thermiques aux frontières, de réaliser des tests des personnes suspectes, d'isoler les cas positifs à proximité des aéroports...

En ce qui concerne des mesures de distanciation "c'est infaisable" selon les dirigeants d’Air France-KLM. C'est impossible pour Air France de continuer à laisser des sièges vacants. "Ca n'est pas faisable et pas rentable" a précisé Anne Rigal, directrice générale d’Air France. En revanche, "le port du masque pourrait être obligatoire à bord".

Hop, la filiale régionale d'Air France pourrait en faire les frais de la crise © Radio France - Mikaël Roparz

Le plan de restructuration accéléré

Autre conséquence de la crise sanitaire que nous traversons, le plan de restructuration lancé en juin dernier par Ben Smith le directeur général d’Air France-KLM . Il prévoyait notamment une réduction de 15% de l’offre sur le réseau intérieur d’ici la fin 2021. Sa filiale régionale HOP pourrait en faire les frais, avec une réduction de sa flotte.

Dans ce climat économique tendu, Air France doit aussi garder ses objectifs de lutte contre le changement climatique.