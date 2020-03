Coronavirus : la compagnie Ryanair suspend ses vols entre le Maroc et l’aéroport de Vatry

Conséquence directe de la suspension des liaisons aériennes et maritimes entre la France et le Maroc, pour freiner la propagation du Covid-19, la compagnie Ryanair a supprimé ses vols entre les deux pays. Deux arrivées et deux départs, prévus ce week-end sont annulés à l'aéroport de Vatry (Marne).