Coronavirus : la Corsica Ferries recentre son activité sur Livourne

Dans un contexte sanitaire plus que sensible, la Corsica Ferries a décidé de suspendre ses rotations sur Savone et de recentrer son activité sur le seul port de Livourne.

La Corsica Ferries qui assure habituellement la desserte maritime entre l’Italie, la Corse et la Sardaigne depuis les ports de Savone et Livourne a décidé de recentrer son activité sur un seul port. « Compte tenu des mesures sanitaires que nous avons pris à bord, ou encore des mesures qu’impose l’Italie pour les déclarations et contrôles dans les ports, il est beaucoup plus simple de travailler au départ d’un seul port » indique Pierre Mattei, le PDG de la compagnie aux bateaux jaunes. Et le port retenu est donc celui de Livourne.

Corsica Ferries y poursuivra son activité malgré les demandes répétées d’une interruption du trafic. Des demandes qu’entend la direction de la compagnie maritime mais, précise Pierre Mattei : « nous considérons qu’il est de notre devoir, tant que les autorités sanitaires ne nous demandent pas d’arrêter, de continuer parce que nous n’avons pas de compétences en la matière et nous ne savons pas ce qu’il est bon de faire ou de ne pas faire. Apparemment, il n’est pas souhaitable que ces liaisons s’arrêtent. Et comme nous desservons la Sardaigne et la Corse, il était plus simple d’organiser tout cela sur un seul navire, et sur un seul port, celui de Livourne ».