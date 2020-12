Coronavirus : la France suspend pour 48 heures tous les déplacements en provenance du Royaume-Uni

Ce dimanche, la France a décidé de suspendre pour 48 heures "tous les déplacements de personnes, y compris liés aux transports de marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire en provenance du Royaume-Uni". C'est ce qu'a annoncé Matignon ce dimanche soir. "Seul le fret non accompagné sera donc autorisé. Les flux de personnes ou de transports en direction du Royaume-Uni ne sont pas concernés", ont précisé les services du Premier ministre.

Emmanuel Macron, dont l'état de santé est "stable" après avoir contracté le Covid-19, a présidé en fin de journée un Conseil de défense sanitaire de dernière minute en visioconférence, alors que l'inquiétude monte en Europe. Une nouvelle variante du coronavirus a en effet été découverte au Royaume-Uni.

Des mesures effectives à compter de ce dimanche soir minuit

"Le président de la République (...) a décidé que la France, comme d'autres pays européens, prenait des mesures de sauvegarde en suspendant les circulations depuis le Royaume-Uni vers la France à compter de ce soir minuit, non seulement pour les transports passagers mais aussi pour les transports de marchandises et ce pour 48 heures au moins", a expliqué Jean-Baptise Djebbari, le ministre des Transports invité de LCI.

Le gouvernement britannique a annoncé samedi un reconfinement à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre pour tenter de juguler une hausse des contaminations attribuée à cette nouvelle souche du virus. Elle pourrait être jusqu'à 70% plus contagieuse que la précédente. Elle est "hors de contrôle" au Royaume-Uni, a indiqué ce dimanche le ministre de la Santé britannique Matt Hancock, les épidémiologistes ne cachent pas leur préoccupation.

Plusieurs pays européens ont pris la même décision

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont également échangé ce dimanche avec la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel ,sur la réponse à apporter. Plus tôt dans la journée, plusieurs pays européens, dont l'Italie, les Pays-Bas ou encore la Belgique, ont décidé de suspendre vols et trains à destination ou en provenance du Royaume-Uni.

L'Organisation mondiale de la santé et l'agence européenne des maladies ont appelé leurs membres en Europe à renforcer les contrôles pour combattre la propagation de cette nouvelle variante du Covid-19, notamment en améliorant leurs capacités de détection de la souche. Baptisée "VUI 202012/01" (pour "Variant Under Investigation", variante en cours d'investigation), elle comprend plusieurs mutations et entraînerait selon les premières évaluations une contagiosité accrue du coronavirus.

Une poignée de cas ont déjà été signalés hors du sol britannique : au Danemark, aux Pays-Bas et en Australie. Pour le moment, il n'y a "aucune preuve d'un changement de la gravité de la maladie", même si ce point fait l'objet de recherches.