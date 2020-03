Coronavirus : la fréquentation des transport en commun à Bordeaux a chuté de plus de 50%

Ce n'est pas vraiment une surprise. Les rues sont vides dans la métropole bordelaise depuis mardi midi et l'entrée en vigueur des mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus. Comme partout en France, la consigne est claire : "restez chez vous". De nombreux salariés sont passés au télétravail et n'utilisent plus les transports en commun pour se déplacer. Résultat, les trams et les bus de la métropole sont le plus souvent déserts. Et le chiffre publié ce vendredi par l'application Moovit paraît même relativement faible par rapport à l'ampleur des mesures de confinement mises en place.

La fréquentation des transports en commun en chute libre à Bordeaux. - © moovit

50,6 %, une réduction de moitié du trafic dans la métropole, Bordeaux est dans la moyenne des grandes villes de France. C'est à Paris, avec 61,8%, que la chute est la plus forte. Devant Nice et Toulouse.