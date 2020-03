Coronavirus : la fréquentation des transports en commun en baisse au Mans

Du 2 au 8 mars, la fréquentation des transports en commun du Mans a baissé de 8,5% selon le président de la Setram qui assure que les trams et les bus sont nettoyés tous les soirs, épidémie ou non.

La fréquentation des bus et des trams du Mans a baissé sur la première semaine de mars , probablement en raison de l'épidémie de coronavirus explique vendredi le président de la SETRAM, le réseau de transport en commun du Mans. "On constate une baisse de 8,5% de la fréquentation sur la première semaine de mars par rapport à l'an dernier, mais c'est logique" selon Jean-François Soulard. "Et on aura encore des baisses avec la fermeture des établissements scolaires" selon lui.

Les trams et les bus sont nettoyés tous les soirs

Tous les véhicules sont nettoyés tous les soirs, épidémie ou non explique Jean-François Soulard. "De toute façon, les transports en commun sont identifiés comme zone où se transmettent les maladies. On nettoie les barres, dans tous les cas. On va peut-être le faire plus".

Les personnels sont inquiets

Les conducteurs de trams et de bus du Mans sont des citoyens comme les autres rappelle Jean-François Soulard, le président de la SETRAM. Un CHSCT extraordinaire a eu lieu la semaine dernière avec la médecine du travail, pour répondre aux questions des salariés. "On a mis à disposition du personnel des produits pour se nettoyer les mains. Dans les terminus de bus et de tram, il y a des toilettes qui permettent de se les laver. On a affiché dans tous les bus et les trams les mesures de précaution pour les usagers".