Coronavirus : la RATP et Île-de-France Mobilités mettent en place des bus gratuits pour les soignants

Pour aider le personnel soignant francilien face à la crise du coronavirus, la RATP et Île-de-France mobilité mettent en place des navettes pour faire la connexion entre les grandes gares parisiennes et leurs lieux de travail. Un dispositif dès ce lundi, gratuit et jusqu'à une durée indéterminée.

Afin de rendre la vie plus facile au personnel soignant francilien, qui luttent contre la propagation du coronavirus, Île-de-France Mobilités et la RATP se mobilisent.

Dans un communiqué, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités et Catherine Gillouard, PDG de la RATP, en accord avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, annoncent qu'ils mettent en place dès ce lundi 23 mars, 20 navettes de bus"pour faciliter le déplacement du personnel hospitalier entre grands pôles de transports et grands pôles hospitaliers". Elles seront gratuites si le personnel soignant montre sa carte professionnelle et permettront de relier les grands pôles de transports aux structures hospitalières.

Ce service sera mis en place pour une durée indéterminée.

Un bus toutes les 30 minutes

"Il sera réservé exclusivement aux personnels hospitaliers, avec un intervalle de passage d’un bus toutes les 30 minutes sur chaque ligne", indique le communiqué.

Exemple de lignes mises en place pour les soignants. - Capture d'écran communiqué de la RATP et Île-de-France Mobilités

Les horaires de fonctionnement de ce nouveau service de bus ont été travaillées avec l’AP-HP pour les baser sur les besoins des personnels : entre 6h et 9h, 12h et 15h puis entre 19h et 22h.

"Des fiches horaires ont été spécialement créées, ligne par ligne, et sont transmises à l’AP-HP pour communication en interne", complète le communiqué. Toutes les fiches horaires des lignes sont disponibles sur www.ratp.fr