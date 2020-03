Coronavirus : La SNCF adapte ses horaires pour les soignants loirétains qui travaillent à Paris

Pour permettre à une vingtaine de soignants loirétains de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, près de la gare d'Austerlitz à Paris, de prendre leur service alors qu'ils sont mobilisés contre le coronavirus, la SNCF adapte les horaires de ses trains et leur propose de voyager gratuitement

C'était une demande apparue lors d'échanges avec des usagers de la ligne Orléans-Paris, qui habitent dans la métropole orléanaise et qui font régulièrement les allers-retours pour aller travailler notamment à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, située juste à côté de la gare d'Austerlitz à Paris.

La SNCF est allé à la rencontre de ces soignants en fin de semaine dernière, et leur propose un plan de circulation adapté, pour leur permettre de prendre leur service, et de rentrer chez eux, alors qu'ils se battent contre le coronavirus dans les hôpitaux parisiens.

Des horaires adaptés aux heures de prise de service

Le train 14030 part désormais d'Orléans à 5h25 pour une arrivée sur Paris à 6h30 au lieu de 7h20. La plupart de ces soignants prennent leur service à 7h.

Par ailleurs pour ceux qui travaillent de nuit : le train 14035 part de Paris Austerlitz à 8h30, et dans l'autre sens deux autres trains ont été adaptés. Départ 17h28 d'Orléans et 17h30 des Aubrais pour le premier, départ 18h20 de la gare des Aubrais pour le second.

Le personnel voyage gratuitement et en première classe s’il le souhaite. Entre 15 et 20 soignants sont concernés par ce dispositif dans la métropole orléanaise.

Par ailleurs un accord a été trouvé avec EFFIA, une place gratuite leur est désormais allouée au parking de Fleury les Aubrais.