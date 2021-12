Coronavirus : la SNCF contrainte d'annuler des trains régionaux à cause de contaminations dans ses équipes

Les cas de coronavirus n'épargnent quasi aucune entreprise et la SNCF semble en faire l'amère expérience depuis quelques semaines. La compagnie ferroviaire constate une augmentation des cas Covid et des cas contact chez ses salariés. En parallèle, elle note une baisse du nombre de voyageurs sur certaines lignes, "du fait du télétravail". Une situation qui la contraint à devoir annuler plusieurs trains pendant ces vacances.

"L'évolution de la situation sanitaire peut amener à des adaptations locales de certains de nos plans de transport", explique ce jeudi un porte-parole de la SNCF à l'Agence France Presse. Par adaptation, il faut entendre ici principalement annulation. "Depuis plusieurs semaines, toute l'entreprise se prépare à cette nouvelle vague et a renforcé son dispositif de suivi et d'adaptation aussi bien que dans la gestion de ses infrastructures que des trains", souligne ce porte-parole.

Des trains annulés principalement dans trois régions

La SNCF précise que ce phénomène n'est pour l'heure que "local et marginal" et que les annulations ne portent que sur des "trains régionaux". Plus aucun train ne circulera donc jusqu'en janvier sur les lignes Perpignan-Villefranche (Pyrénées-Orientales), Carcassonne-Quillan (Aude) et Nîmes-Le Grau du Roi (Gard), dans la région Occitanie. Des bus de substitution peuvent parfois être localement mis en place.

Des trains sont aussi annulés entre Mende et Marjevols (Lozère), entre Lyon et Grenoble, entre Bordeaux et Sarlat (Dordogne), entre Nancy et Longwy (Meurthe-et-Moselle) ou encore entre Évreux et Mantes (Yvelines). Des liaisons intérieures à la Normandie sont touchées par ces annulations.

La SNCF invite ses usagers à vérifier la veille de leur départ, dès 17h, les horaires de leur train, sur le site TER de leur région ou sur l'application L'Assistant SNCF.