Coronavirus : la SNCF prolonge les reports et annulations sans frais jusqu'au 1er novembre

La SNCF prolonge les échanges et remboursements sans frais des billets grandes lignes.

La SNCF annonce ce mercredi que les échanges et remboursements sans frais de tous les billets grandes lignes sont prolongés jusqu'au 1er novembre. L'entreprise veut ainsi encourager les Français à se déplacer en train malgré l'épidémie de coronavirus.

Selon le directeur général de Voyages SNCF, Alain Krakovitch, le but est "d'accompagner la reprise des activités en France". Cette mesure, qui concerne les TGV inOui, Ouigo et Intercités, ainsi que les TER en correspondance, était entrée en vigueur début mars, et devait s'arrêter le 31 août.

A noter, en cas d'échange, si le prix du nouveau billet est plus élevé, la différence tarifaire sera à la charge du voyageur. La SNCF propose également ses cartes de réduction à demi-tarif jusqu'au 7 septembre.