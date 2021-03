Coronavirus : la SNCF réduit le nombre de TGV en circulation à partir de lundi

Moins de TGV circuleront à partir de lundi 29 mars en France. Selon la SNCF, les mesures de confinement partiel, qui seront appliquées dans 19 départements à partir de vendredi minuit, ont fait chuter la fréquentation. Les TGV maintenus sont "les plus adaptés en termes d'horaires", affirme la compagnie qui prévoit des renforts les week-ends et durant les vacances scolaires. "L'offre est adaptée au cas par cas pour chaque destination en fonction de l'existence de mesures sanitaires renforcées dans les départements au départ ou à l'arrivée, ainsi que de l'observation de la demande des voyageurs", assure la SNCF.

Les prévisions par zone

Axe Sud-Est : 6 TGV sur 10.

Axe Atlantique : 5 à 6 TGV sur 10.

Axe Nord : 3 TGV sur 10 ; Les liaisons Paris-Lille seront un peu plus fréquentes avec 4 TGV sur 10.

Axe Est : 4 à 5 TGV sur 10.

Ouigo : 4 trains sur 10.

La compagnie ferroviaire faisait circuler depuis le début de l'année un TGV sur trois en moyenne, avec une baisse de fréquentation d'environ 50% par rapport à la normale. Mais la demande a encore reculé avec l'annonce des nouvelles mesures sanitaires et les réservations en avril sont en baisse de 65% par rapport à 2019.

Offre réduite sur les Intercités, TER, et lignes internationales

Le plan de transport des Intercités reste inchangé, avec 6 trains sur 10. Côté trains de nuit, la desserte du Sud-Ouest vers Toulouse est suspendue, le Paris-Briançon étant toujours assuré en semaine (via Modane et une correspondance en bus). En région, l'offre des TER sera réduite à 72% de la normale dans les Hauts-de-France, a aussi précisé la SNCF.

Quant aux liaisons internationales, Eurostar garde un unique aller-retour Paris-Londres par jour, ainsi qu'un Amsterdam-Bruxelles-Lille-Londres. La SNCF prévoit 4 allers-retours par jour Paris-Bruxelles (dont un Paris-Amsterdam et un Paris-Dortmund), 8 allers-retours vers l'Allemagne, 6 vers la Suisse, 2 vers l'Italie et 2 vers l'Espagne.

Pour se déplacer, les voyageurs doivent être munis de leur titre de transport et de leur attestation de déplacement dérogatoire dans les départements ou situations où celle-ci est requise. Tous les billets grandes lignes -TGV Inoui, Ouigo et Intercités, TER en correspondance- sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment jusqu'au 18 avril.