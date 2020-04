Coronavirus : la SNCF veut rendre obligatoire le port du masque pour les voyageurs après le confinement

Le port du masque sera-t-il obligatoire pour prendre le train après la levée du confinement ? C'est en tout cas ce que souhaite le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou. Selon le patron de la compagnie ferroviaire, qui était auditionné au Sénat ce mercredi, cette précaution sanitaire est indispensable, les règles de distanciation "paraissant très, très compliquées à aborder" à bord des trains.

Un impératif sanitaire et économique

En Ile-de-France par exemple, "si on nous impose de mettre un mètre ou un mètre et demi entre chaque passager, avec 100% des trains on ne transporte que 20% de ce qu'on transporte d'habitude", a assuré Jean-Pierre Farandou. "Donc ça ne marche pas !"

Pour les TGV, l'équation est aussi économique puisque ces trains -non subventionnés- ne sont rentables que si le taux de remplissage atteint 60%. La compagnie ne vend actuellement pas plus d'un siège sur deux. "Il faut vraiment que le port du masque soit obligatoire pour les transports" publics a insisté le PDG de la SNCF, appelant les autorités à soutenir l'entreprise dans cette démarche. "La SNCF ne peut pas prendre sur ses épaules la distribution de masques à toute la population française".

La compagnie s'engage en outre à désinfecter systématiquement et régulièrement des rames et à mettre du gel hydroalcoolique à disposition des voyageurs dans les gares, à la sortie des quais et dans les toilettes des TGV.

Reprise du trafic pour 15% des TGV fin mai

La reprise du trafic, très fortement réduit ces dernières semaines, "sera progressive" pour accompagner "le déconfinement partiel ou le confinement allégé" à partir du 11 mai, a précisé Jean-Pierre Farandou.

Pour les grandes lignes, la SNCF envisage "peut-être, par rapport à l'offre actuelle, un doublement de l'offre pendant les premières semaines". Près de 15% des TGV pourraient ainsi circuler fin mai. On aurait ensuite "un TGV sur deux" pendant le mois de juinpuis "on espère arriver à 100% des TGV au début de l'été", a indiqué le patron de la compagnie.

Quant aux TER et aux trains de banlieue d'Ile-de-France, on passerait "très vite" de 15 à 25% actuellement à 50%, avant de progresser davantage en fonction de la demande. Ce "plan de route" pourra évidemment évoluer en fonction des consignes sanitaires, surtout si certaines régions devaient être déconfinées après d'autres, a prévenu Jean-Pierre Farandou.