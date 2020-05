Déconfinement à Bordeaux : 100% des bus et tramways en circulation annoncé pour le 15 juin

France Bleu Gironde : Depuis une semaine, le confinement est levé. Est-ce que les usagers des transports en commun ont repris une fréquentation normale ?

Christophe Duprat : Non pas encore mais la fréquentation augmente si on compare à la période de confinement. Pendant cette période nous étions à environ 10% de la fréquentation habituelle. Cette semaine, nous sommes montés à environ 20%. Cette hausse est due aux travailleurs qui doivent se rendre au travail. De plus, la fréquence des tramways a augmenté de 30 à 70% et celle des bus de 80%.

Est-ce que les usagers respectent les consignes sanitaires dans les transports en commun ?

Globalement les usagers sont raisonnables. 95% d'entre eux portent un masque. Ils suivent la distanciation sociale, ils restent debout ou laisse un siège de libre entre chaque personne. Les équipes sur le terrain sont très attentives au respect des règles. Pour le moment, nous faisons de la prévention; et à partir de la semaine prochaine, nous commencerons à verbaliser les personnes qui ne les respectent pas.

Justement vos équipes sont-elles rassurées en ce moment ?

Je crois que nous faisons tout pour les rassurer. Les portes s'ouvrent automatiquement, nous faisons de la prévention sur les quais et dans les rames via des messages audio. Nous nettoyons les tableaux de bords, les barres de maintien... À chaque rentrée, au dépôt, les tramways et les bus sont aspergés de produit anti-virucide. Donc, nous faisons au mieux pour nos salariés qui font d'ailleurs, un travail admirable.

À quelle date le réseaux TBM fonctionnera à plein régime ?

Cela va être progressif. Dès le du 25 mai, les tramways circuleront à 80% de leur fréquence habituelle et les bus circuleront à 90%. À partir du 14 juin, le réseau fonctionnera à plein régime.