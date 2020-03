Coronavirus : le chantier de la seconde ligne du métro de Rennes en partie stoppé

Les mesures strictes de confinement de la population, mises en place ce mardi à midi pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, ont des conséquences sur l'avancée de la construction de la ligne B du métro de Rennes. Le chantier est interrompu pour protéger l'ensemble des salariés de toutes les entreprises sous-traitantes présentes sur le site de la seconde ligne. Si la ligne longue de 14 kilomètres est terminée, l'aménagement des quinze stations est toujours en cours, de Saint-Jacques-Gaieté à Cesson-Via Silva en passant par Cleunay, le centre-ville de Rennes, la gare et Maurepas.

La mise en service devra-t-elle être reportée ?

Malgré tout, le maitre d'ouvrage, la Semtcar (la Société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération de Rennes), poursuit la partie administrative du chantier, le paiement des entreprises et les études . Certains travaux et les essais pourraient aussi être assurés si les conditions sont réunies, précise la Semtcar. La mise en service de la ligue B a été programmée le 21 décembre prochain, un beau cadeau de Noël pour les habitants de Rennes métropole. Des tests d'homologation d'une durée de six mois doivent commencer en juin 2020 après justement la livraison de l'ensemble des stations. En raison des mesures de confinement de la population au moins pour 15 jours et sans doute pour une durée plus longue, les délais initiaux auront bien du mal à être tenus.

A LIRE : En images - A Rennes au coeur de la future station Sainte-Anne

La Ligne B du métro de Rennes se visite virtuellement