Coronavirus : le coup de gueule du syndicat de police Alliance dans les Pyrénées-Orientales

"Et comment fera-t-on dans deux semaines si tous les policiers du département sont malades ?" Marc Defresne, le secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance est en colère. "Certains policiers des Pyrénées-Orientales travaillent désormais la peur au ventre : non seulement notre hiérarchie ne nous fournit ni masques ni gels hydroalcooliques mais en plus, elle nous interdit de porter des masques que nous aurions achetés sur nos propres deniers...On nous dit que c'est pour éviter de faire peur aux gens ! "

Si le directeur départementale de la sécurité publique est resté injoignable, plusieurs policiers croisés sur le terrain confirment la version du syndicaliste. Au poste frontière du Perthus, c’est donc uniquement munis de gants que les trois fonctionnaires contrôlent (à bonne distance) les véhicules qui arrivent d'Espagne, vérifient les cartes d'identité et les attestations pour justifier les déplacements. Seuls les ressortissants français peuvent passer, les voitures espagnoles elles sont toutes refoulées (des camping-cars allemands et néerlandais ont néanmoins pu passer car ils rentraient chez eux).

Au Perthus comme dans le reste du département, aucun PV n'a été dressé. La préfecture des Pyrénées-Orientales évoque des contrôles "pédagogiques" mais assure que des amendes pourront être dressées dès demain mercredi. La préfecture explique aussi que les policiers municipaux sont habilités à verbaliser les contrevenants.