Coronavirus : le coup de pouce de la région Pays de la Loire pour les abonnés du réseau Aléop

La région Pays de la Loire a décidé, ce mardi soir, la suppression du prélèvement d’avril pour les abonnés annuels des transports du réseau Aléop (TER et cars). Les abonnés des transports scolaires pourront eux bénéficier d'une ristourne sur leur abonnement de l'année prochaine.

Après avoir acté en fin de semaine dernière la gratuité des transports, jusqu'à nouvel ordre, pour les personnels soignants, la région Pays de la Loire a pris la décision, ce mardi soir, de venir soulager le portefeuille des abonnés des transports régionaux. En accord avec la SNCF, la présidente de la région, Christelle Morançais, a annoncé la suppression du prélèvement du mois d’avril pour les abonnés annuels du réseau Aléop en TER. Cette mesure sera également applicable pour les abonnés des lignes régulières Aléop.

Les abonnés n'ont aucune démarche à effectuer

"Ces mesures représentent un effort financier de 3,5 millions d'euros à destination des usagers", confie Christelle Morançais. Les abonnés annuels du réseau Aléop TER (forfaits tutti illimités et tutti illimités moins de 26 ans) ainsi que les détenteurs d'une carte à l'année pour le réseau de lignes de car Aléop (hors abonnés scolaires) verront leur prélèvement pour le mois à venir annulé. Cette décision intervient après plus d'une semaine de confinement durant laquelle les Ligériens ne bénéficient plus des services régionaux de transports.

Les abonnés des transports scolaires ne sont pas oubliés. La région a également décidé d'aider les parents en réduisant le prix de l'abonnement 2020-2021 d'1/12è. Les abonnés concernés par ces mesures n'ont aucune démarche à effectuer pour bénéficier de cette ristourne.