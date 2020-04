Coronavirus : le couple havrais bloqué sur un paquebot en Amérique du Sud est enfin rentré en France

Colette et Gérard ont regagné samedi Saint-Aubin-Routot, près du Havre. Leur croisière en Amérique du Sud s'était transformée en cauchemar, aucun pays ne souhaitait accueillir les passagers à cause du coronavirus.

Colette et Jacques aux Malouines, l'une des escales de leur croisière

Colette et Gérard sont enfin rentrés chez eux, samedi 4 avril, à Saint-Aubin-Routot, près du Havre. La croisière de ce couple de septuagénaires devait s'achever le 21 mars mais ni le Chili, ni aucun autre pays d'Amérique latine ne souhaitaient voir débarquer les 1800 passagers. À son bord, quatre personnes sont mortes du Covid-19. Finalement, après 12 jours d'errance en mer, c'est un état américain, la Floride, qui a ouvert ses portes jeudi.

Un vol spécial vers Roissy

En début de semaine, sur France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin, Gérard exprimait pourtant ses craintes : "nous ne savons pas où nous allons, si les États-Unis et la Floride vont accepter de nous recevoir". La demande d'accostage est d'abord rejetée par le gouverneur avant que celui-ci se rétracte et l'accepte au nom de la présence d'Américains à bord.

"Un dénouement rapide" pour Gérard Copier

Dès lors tout est allé très vite pour le couple de Français. "Dès l'instant où nous avons accostés près de Miami, nous pensions rester encore quelques jours avec toutes les formalités administratives américaines mais il a dû y avoir des accords gouvernementaux. Jeudi soir notre température a été prise et vendredi nous avions la feuille de retour sans passer par le service immigration !", se réjouit Gérard. Une fois les passagers sortis des deux bateaux, des cars, escortés par la police, se sont dirigés vers l'aéroport. Un avion charter les attendait pour un vol de huit heures vers Roissy, là où Colette et Gérard ont atterri samedi matin. "C'était plus rapide que ce que nous imaginions avec ma femme. Nous pensions rentrer lundi ou mardi".

"C'est vraiment une délivrance. Nous sommes soulagés, très content de retrouver notre maison", indique le couple. "Nous prenons toujours des précautions. À notre arrivée chez nous, nous avons pris une douche et changé nos vêtements. Certains personnes toussaient dans l'avion, ce qui n'était pas rassurant". Certains élus, comme Agnès Firmin Le Bodo, députée de Seine-Maritime, se réjouissent de ce retour et ont réagi sur les réseaux sociaux.